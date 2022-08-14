(بلد الشمس تلاقي) … عرض مسرحي راقص يجسد تراث المحافظات لفرقة غابالا

دمشق-سانا

حطت فرقة غابالا للمسرح الراقص رحالها في دمشق قادمة من مدينة جبلة لتقدم عرضها الذي جال بجمهور المركز الثقافي في كفرسوسة بين تراث المحافظات والحضارات العالمية التي عانقت الحضارة السورية القديمة.

العرض الذي حمل عنوان “بلد الشمس تلاقي” ضم عشر لوحات راقصة ركزت على تراث المحافظات السورية بدءاً من المنطقة الجنوبية وحتى المنطقة الشرقية والجزيرة وسهل حوران رافقته الأغاني الفلكلورية التي عاشت في أذهان السوريين.

وتخلل العرض لوحة راقصة بعنوان سورية بلد الشمس التي تغنت بأمجاد سورية الأبية مستحضرة الفرقة فيها أغنية سورية بلد الشمس للراحلة ميادة بسيليس إضافة إلى رقصات انتقلت بخيال الجمهور إلى حضارة الهند والحضارة الإسبانية تميزت بجمال الأداء والأزياء.

مخرجة العرض ومؤسسة الفرقة عفاف العبد الله أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن هذا العرض سلط الضوء على تمازج الحضارة السورية القديمة مع الحضارات الأخرى كالهندية والإسبانية.

وسعت الفرقة حسب العبد الله للإضاءة على الأجيال الشابة والأطفال الذين يؤدون أنواعاً مختلفة من الرقصات العالمية ببراعة لافتة إلى أن الفرقة تقدم الرقص بكل أنواعه وهي تركز بكل عروضها على التراث السوري.

وأشار مصمم الرقصات محمد عثمان إلى أن الفرقة تقدم فنون المسرح الراقص بأنواعه وعرض اليوم هو شذرات من تلاقي الحضارات العريقة التي تقاطعت مع فنون الحضارة السورية عبر طريق الحرير وصنعت تمازجاً حضارياً رائعاً.

بدورها اوضحت مديرة ثقافة دمشق نعيمة سليمان أن العرض يهدف إلى تسليط الضوء على التراث السوري من خلال تقديم لوحات مختلفة من المحافظات كافة مع مراعاة عنصر الحداثة في العرض.

يذكر أن غابالا هو الاسم الهلنستي القديم لمدينة جبلة وتأسست الفرقة عام2014 ولها العديد من الأعمال المسرحية الراقصة مثل سورية يا حبيبتي والعرس وأبناء الحياة وأخوة يوسف وروح الشرق.

هادي عمران

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