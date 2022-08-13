وقفتان احتجاجيتان في أراضي 1948 دعماً للأسرى ورفضاً للاستيطان

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة احتجاجية قرب مدينة اللد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 153 وسط ظروف صحية حرجة جداً.

ووفق وكالة وفا الفلسطينية رفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني وصوراً للمعتقل عواودة ولافتات تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وعن كل الأسرى.

يذكر أن عواودة 40 عاماً من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية أعلن إضرابه الأول عن الطعام في الثالث من آذار الماضي وعلقه بعد 111 يوماً في الـ 21 من حزيران لكن نكوث سلطات الاحتلال بتعهداتها بالإفراج عنه دفعه لاستئناف إضرابه في الثاني من تموز الماضي.

وفي وقفة أخرى في منطقة جديدة المكر بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أكد الفلسطينيون رفضهم لمخطط استيطاني جديد للاحتلال في بلدة طنطور يهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم لإقامة أكثر من 5000 وحدة استيطانية ومنطقة صناعية بمساحة 800 دونم.

وشدد المشاركون في الوقفة على تصديهم لهذا المخطط الاحتلالي الذي يهدد بخلق نكبة جديدة للشعب الفلسطيني عبر مخططات التهجير القسري.

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