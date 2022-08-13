صحيفة بريطانية: النظام العالمي يتجه نحو تغير سريع وواشنطن تفقد هيمنتها

لندن-سانا

رأت صحيفة إكسبرس البريطانية أن النظام العالمي يتجه نحو تغير سريع فيما الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد هيمنتها لافتة إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا ساهمت في تحقيق ذلك.

وقالت الصحيفة “على مدى السنوات الثلاث الماضية اهتز العالم بسبب الأحداث الكبرى ولاسيما جائحة كورونا والعملية الروسية في أوكرانيا التي ساهمت في تغيير وجه النظام العالمي” مشيرة إلى أن الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وكذلك رئاسة دونالد ترامب غيرت مواقف عدد من الدول تجاه واشنطن التي كانت القوة المهيمنة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وأضافت الصحيفة “إن الحروب الباردة السابقة تسخن بمعدل ينذر بالخطر والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبحر الصين الجنوبي مثال على صراع محتدم بين القوى المتنافسة” معتبرة أن الولايات المتحدة تستمر في التمسك بموقفها لكن استقرارها موضع التساؤل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الخبراء يعتقدون أن رياح التغيير تهب على النظام العالمي بينما تسعى القوى الصاعدة الجديدة لبلوغ القمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency