كيسنجر: الناتو أخطأ بوعده لأوكرانيا بإمكانية انضمامها له

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” أخطأ بإعطائه الوعود لأوكرانيا بإمكانية انضمامها لصفوفه مشيرا إلى ضرورة أن تؤخذ المخاوف الأمنية التي عبر عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد.

ونقلت وكالة تاس عن كيسنجر قوله في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم “كان من الخطأ من جانب الناتو إعطاء إشارات لأوكرانيا حول إمكانية انضمامها له.. والمخاوف الأمنية التي عبر عنها الرئيس الروسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد” موضحاً أنه كان على أوكرانيا أن تلعب دورا حياديا كفنلندا في العلاقات بين روسيا والغرب.

وأشار كيسنجر إلى أن أوكرانيا تمثل مجموعة من الأراضي التي تنجذب نحو روسيا وتعتبرها روسيا من أراضيها على الرغم من أن بعض الأوكرانيين لا يوافقون على ذلك.

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