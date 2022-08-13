تلدرة يتصدر المجموعة الثانية لدوري الكرة الطائرة للسيدات

حماة-سانا

اختتمت على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة منافسات دور الثمانية من بطولة الدوري بالكرة الطائرة لفئة السيدات لمصلحة المجموعة الثانية.

وأسفرت المباراة الأخيرة من الجولة الثالثة عن فوز فريق تلدرة على سلمية في قمة مباريات هذه المجموعة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء بواقع 25-22 للأول و25-17 للثاني و25-15 نقطة للثالث.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لتلدرة في دور الثمانية بعد تغلبه سابقاً على محردة وحطين وضمن صدارة المجموعة الثانية تلاه سلمية ثانياً وتأهلا معاً للمشاركة في التجمع النهائي الذي سيقام هذا الشهر في مدينة طرطوس.

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