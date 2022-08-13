من مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش على أرض ملعب الحمدانية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موقع تشيكي: الاحتلال الأمريكي يرتكب لصوصية ممنهجة في سورية
2022-08-13
فريق الجيش السوري ثانياً في بياتلون الدبابات بمنافسات الألعاب العسكرية الدولية في روسيا
2022-08-13
سورية وبيلاروس تبحثان آفاق تعزيز التعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي
2022-08-12
في الذكرى الـ 57 للعلاقات بين البلدين.. كوبا تؤكد موقفها الثابت والداعم لسورية
2022-08-12
مباحثات سورية بيلاروسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني
2022-08-11
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم سبل عودة المهجرين السوريين لوطنهم
2022-08-11
مثقفون أتراك يطالبون بمنع العدوان التركي المحتمل شمال سورية
2022-08-11
محليات
250 مشروعاً منزلياً دعمتها مبادرة (معاً للاكتفاء الذاتي) منذ انطلاقتها
2022-08-13
بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
2022-08-13
الخطوط الحديدية بحمص: استمرار العمل في إنجاز عدة مشاريع مهمة
2022-08-13
بدء أعمال تأهيل مخبز تدمر الآلي
2022-08-13
سبل تطوير القدرات الإنتاجية لمنشآتهم.. محور مناقشات صناعيي القطاع الكيميائي في دمشق وريفها
2022-08-13
غداً بدء الدورة التعليمية لتعويض نتائج طلاب الصفوف الانتقالية في الثانويات البحرية
2022-08-13
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 89 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة
2022-08-13
رياضة
تلدرة يتصدر المجموعة الثانية لدوري الكرة الطائرة للسيدات
2022-08-13
تأهل الوثبة والاتحاد أهلي حلب إلى نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2022-08-13
فرانكفورت الألماني يضم الإيطالي بيليغريني
2022-08-13
الإصابة تغيب رودريغو عن أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
2022-08-13
أنشيلوتي يحدد موعد اعتزاله التدريب
2022-08-13
السمينار الرياضي في تشاركية بين نادي المحافظة واتحاد الكاراتيه
2022-08-13
ترشيح بنزيما ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية وميسي خارج المنافسة
2022-08-13
اقتصاد
يؤمن عدداً من فرص العمل.. وضع حجر الأساس لمشروع سياحة شعبية في جبلة
2022-08-13
زراعة 3000 هكتار بمحصول الذرة الصفراء بدير الزور
2022-08-13
روسيا تعلن ضمان أمنها الغذائي من محاصيل الحبوب لهذا الموسم
2022-08-13
غازبروم تبدأ توريد الغاز إلى هنغاريا بما يتجاوز العقود القائمة
2022-08-13
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة
2022-08-13
إنتاج أكثر من 26 ألف طن من ثمار الخوخ والدراق بحماة هذا الموسم
2022-08-13
نحو 14 ألف طن تقديرات إنتاج اللوز للموسم الحالي في حمص
2022-08-13
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الشريط الأخباري
يؤمن عدداً من فرص العمل.. وضع حجر الأساس لمشروع سياحة شعبية في جبلة
موقع تشيكي: الاحتلال الأمريكي يرتكب لصوصية ممنهجة في سورية
فريق الجيش السوري ثانياً في بياتلون الدبابات بمنافسات الألعاب العسكرية الدولية في روسيا
بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
صحيفة صينية: سرقة القوات الأمريكية للنفط السوري عار على أمريكا
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 89 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يجددون اعتداءاتهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب
ميليشيا (قسد) تقتل شاباً وتختطف شقيقيه بريف الحسكة
من مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش على أرض ملعب الحمدانية
2022-08-13
تصوير:رودين علوش
مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش
2022-08-13
malek
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