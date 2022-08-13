يؤمن عدداً من فرص العمل.. وضع حجر الأساس لمشروع سياحة شعبية في جبلة

اللاذقية-سانا

في إطار الجهود الحكومية لتطوير واقع قطاع السياحة الداخلية والشعبية وضع اليوم وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني حجر الأساس لمشروع الشاطئ المفتوح في موقع جبلة حميميم للسياحة الشعبية على أن يدخل في الخدمة خلال الموسم القادم.

وفي تصريح للصحفيين أشار الوزير مرتيني إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم الاستثمار السياحي وكل أنماط السياحة والتركيز على السياحة الشعبية لأهميتها لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ولفت الوزير مرتيني إلى أن مشروع الشاطئ المفتوح يستوعب آلاف الزوار بأسعار مقبولة وتم التوافق على إضافة خدمات للمبيت أسوة بشاطئ الكرنك طرطوس ولابلاج اللاذقية.

وتبلغ مساحة المشروع وفق المستثمر إياد محمد 10305 أمتار مربعة ويضم 25 كبينة خشبية ومطعماً ومقهى وخدمات تجارية ونقاط بيع ألعاب أطفال وفعاليات ترفيهية إضافة إلى خدمات شاطئية (مشالح أدواش-خدمات صحية) لضمان توفير تجربة مميزة لرواد الشاطئ.

ولفت محمد إلى أن المشروع هو الأول من نوعه الذي ينفذه القطاع الخاص ومخصص للسياحة الشعبية من الدرجة الأولى بأسعار مقبولة معرباً عن أمله بأن يكون قيمة مضافة للقطاع السياحي ويحقق عائداً اقتصادياً بما يوفره من فرص عمل لأهالي المنطقة.

المهندس المشرف على تنفيذ المشروع أسامة محمد أوضح أن المشروع يقع بموقع متميز ذي تضاريس طبيعية جميلة ويبعد 4 كيلومترات عن مدينة جبلة موضحاً أن الآليات باشرت بتجهيز البنية التحتية اللازمة وإعادة تأهيل الشاطئ كمرحلة أولى.

كما شملت جولة الوزير مرتيني تفقد واقع العمل في عدد من المشاريع المتعاقد عليها بملتقى سوق الاستثمار السياحي 2019 بجبلة منها مشروع مطعم المحبة 2 العائد بملكيته لمجلس المدينة ويتضمن مطعماً وتراساً من مستوى نجمتين بطاقة استيعابية 900 كرسي إطعام ووصلت نسبة إنجازه إلى 40 بالمئة ومطعم المحبة 3 من مستوى نجمتين العائد بملكيته لمجلس مدينة جبلة وقد تم إنجاز ما يقارب 70 بالمئة من الأعمال ويضم مطعماً وتراساً بطاقة استيعابية 680 كرسي إطعام.

كما تم الاطلاع على إنجاز الأعمال في مشروع مول جبلة الجديد التي وصلت إلى 70 بالمئة ويعود بملكيته لمجلس مدينة جبلة ومن المتوقع افتتاحه العام القادم ويضم شققاً فندقية من مستوى 4 نجوم وقسماً تجارياً ومكاتب وفعاليات متممة ومطعمين و4 كافتيريات و88 محلاً تجارياً و48 مكتباً استثمارياً ونقاط بيع عدد 2 وبطاقة استيعابية 34 غرفة فندقية و438 كرسي إطعام.

وفي محافظة اللاذقية اطلع الوزير مرتيني برفقة محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال على مشروع توسعة شاطئ لابلاج في وادي قنديل والتي تشمل إقامة فندق يتألف من ثلاثة طوابق ويضم 32 غرفة وصالة إفطار مع خدماتها بينما يضم الشاطئ 69 غرفة و168 كرسياً ومسبح أطفال و24 كوخاً خشبياً وكافتيريا مع خدماتها مع مشالح وأدواش ونقاط بيع عدد 2 وغرف إقامة عدد 5 فوق كتلة الخدمات.

يشار إلى أن مشروع شاطئ لابلاج في وادي قنديل يوفر 50 فرصة عمل.

مشاريع الاستثمارات في جبلة…

مشروع لابلاج السياحي في شاطئ وادي قنديل بريف اللاذقية الشمالي…

شاليهات اتحاد الفلاحين في رأس البسيط….

الشاطئ المفتوح في حميميم…



متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency