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روسيا تعلن ضمان أمنها الغذائي من محاصيل الحبوب لهذا الموسم

2022-08-13

موسكو-سانا

أعلن مدير مديرية المحاصيل ووقاية النباتات بوزارة الزراعة الروسية رومان نيكراسوف أن المزارعين الروس تمكنوا حتى الآن من حصاد 78 مليون طن من الحبوب المختلفة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيكراسوف قوله في تصريح اليوم تمكنا من ضمان الأمن الغذائي للبلاد من محاصيل الحبوب مشيرا إلى أن الصعوبات مع الطقس والمشكلات المختلفة يتم حلها ولم تعد تعتبر من العوامل الحاسمة في تطور إنتاجنا من الحبوب.

ووفقا للتوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارة الزراعة الروسية في وقت سابق كان من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في عام 2022 الجاري 130 مليون طن بما في ذلك 87 مليون طن من القمح وهو رقم قياسي في تاريخ روسيا.

يشار إلى أن روسيا انتجت العام الماضي 120.656 مليون طن من الحبوب منها 75.94 مليون طن من القمح.

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