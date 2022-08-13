الهند تسجل إصابة جديدة بجدري القرود

نيودلهي-سانا

أعلنت الهند اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود ليرتفع إجمالي الإصابات في العاصمة الهندية وحدها إلى خمس حالات.

ونقل تلفزيون إن دي تي في الهندي عن السلطات الصحية قولها: إن الإصابة الجديدة لامرأة من أصل إفريقي تبلغ من العمر 22 عاماً وأظهرت اختباراتها الطبية نتائج إيجابية للمرض حيث كانت قد سافرت إلى نيجيريا قبل شهر وتوجهت المريضة إلى المستشفى قبل يومين حيث صدرت تقاريرها الطبية مساء أمس لتؤكد إصابتها بالمرض.

وحتى الآن تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس في ولاية كيرالا جنوب الهند الجنوبية.

ويعد جدري القرود مرضاً حيواني المنشأ حيث تظهر على المصاب أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي واسع النطاق وتضخم الغدد الليمفاوية عادة.

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