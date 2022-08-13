إضراب لسائقي القطارات في بريطانيا احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

لندن-سانا

جدد سائقو القطارات في بريطانيا اليوم إضرابهم احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ما تسبب في اضطرابات بحركة النقل بالسكك الحديدية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الاضراب الذي دعت إليه نقابة رابطة سائقي القطارات ورجال الإطفاء شمل تسع شركات محلية واعتبره الداعون آخر إجراء في مواجهة رفض المشغلين إقرار زيادة الأجور للعمال الذين يطالبون بها.

وتتجاوز نسبة التضخم في بريطانيا تسعة بالمئة بينما يتوقع البنك المركزي أن ترتفع إلى 13 بالمئة خلال فصل الخريف القادم تزامناً مع الارتفاع في فواتير استهلاك الطاقة.

ومن المرتقب أن ينظم إضراب في قطارات لندن وشركات البريد والاتصالات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

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