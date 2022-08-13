الإصابة تغيب رودريغو عن أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه البرازيلي رودريغو غوس عن أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني والمقررة يوم غد.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أن رودريغو سيتغيب عن مباراة فريقه أمام فريق ألميريا بسبب مشاكل عضلية تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال تدريب أمس.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني توج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في العاصمة الفنلندية.

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