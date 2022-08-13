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غازبروم تبدأ توريد الغاز إلى هنغاريا بما يتجاوز العقود القائمة

2022-08-13

بودابست-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الهنغارية أن شركة غازبروم الروسية باشرت بضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى هنغاريا وبشكل يتجاوز العقود المبرمة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها “إن ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى هنغاريا جاء نتيجة لمباحثات أجراها وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو في موسكو قبل فترة”.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم ضخ كميات إضافية من الغاز تقدر بـ 2.6 مليون متر مكعب يومياً إلى البلاد عبر خط أنابيب السيل التركي قبل حلول نهاية آب الحالي.

وأوقفت شركة غاز بروم إمدادات الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية بسبب امتناعها عن تسديد ثمنه بالروبل الروسي.

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