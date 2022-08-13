إيران تستعيد نفطها المحتجز في اليونان

طهران-سانا

أعلن المدير التنفيذي لمديرية الملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي بدء عملية نقل النفط الإيراني الذي احتجزته السلطات اليونانية قبل فترة بناء على طلب أميركي من الناقلة النفطية لانا إلى متن ناقلة نفطية إيرانية أخرى.

وقال صفائي إن السفينة لانا التي ترفع علم إيران وتعود لشركة من القطاع الخاص الإيراني كانت تعرضت لعطل فني وأوقفت عند تشغيلها في شواطئ اليونان بينما تم احتجاز حمولتها بناء على طلب الحكومة الأمريكية من قبل السلطات اليونانية.

وأضاف إنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إيران والمتابعة الحثيثة عبر جميع الهيئات ذات الصلة في البلاد اتخذت المحكمة اليونانية قرارات بإعادة النفط إلى مالكه.

يذكر أن الناقلة لانا احتجزت أواخر أيار الماضي ووافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها في الـ14 من حزيران الماضي.

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