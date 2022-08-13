مستوطنون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين شرق بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين فيها وحطموا مستلزماتهم الزراعية وسرقوا منها.

واقتحم مستوطنون أمس منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم وجرفوا مساحات شاسعة من أراضيهم.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال خدمة لمخططاته الاستيطانية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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