250 مشروعاً منزلياً لذوي الإعاقة دعمتها مبادرة (معاً للاكتفاء الذاتي) منذ انطلاقتها

السويداء-سانا

تتوجه مبادرة “معاً للاكتفاء الذاتي” للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويداء من خلال توفير دعم مادي لمشروعات أسرية متناهية الصغر بهدف تشجيع أبناء هذه الشريحة على العمل والإنتاج.

وحول هذه المبادرة التي تقام بالتعاون مع فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً أوضحت منسقة المبادرة الدكتورة ربيعة زحلان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف المبادرة التنموية التطوعية لنشر ثقافة الإنتاج مؤكدة أهمية التوجه عبرها لشريحة ذوي الإعاقة بما يجعلها تعتمد على ذاتها لمواجهة أعباء الحياة الصعبة ومتطلباتها.

وبينت زحلان أن هذه الخطوة تضاف إلى ما قامت به المبادرة منذ انطلاقتها خلال الفترة الماضية ولغاية تاريخه بدعم نحو 250 مشروعاً منزلياً أسرياً لمختلف شرائح المجتمع جمعت بين تربية الدواجن والألبان والأجبان والطبخ المنزلي والخياطة والأعمال اليدوية والمشاريع الزراعية والخبز العربي وتصنيع الكريمات اليدوية والمناحل وغيرها.

من جهته ذكر رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع في تصريح مماثل أن انطلاقة المبادرة كانت بمشروعات لأعمال يدوية مختلفة من تصنيع إكسسوارات وتحف شرقية وأغراض زراعية على أن يتواصل الدعم بالتنسيق مع المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وتعمل مبادرة “معاً للاكتفاء الذاتي” التي انطلق عملها عام 2020 على الجمع بين أشخاص ميسورين يقدمون الدعم من جهة وأشخاص قادرين على العمل والإنتاج ويرغبون بتأسيس مشروعات منزلية صغيرة وذلك بموجب اتفاق بينهما على أن يسترد الممول المبلغ بدفعات شهرية مريحة وفي معظم الأحيان يتم تدوير المبلغ ومساعدة أسرة ثانية.

عمر الطويل

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