موسم قطاف العنب في درعا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موقع تشيكي: الاحتلال الأمريكي يرتكب لصوصية ممنهجة في سورية
2022-08-13
سورية وبيلاروس تبحثان آفاق تعزيز التعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي
2022-08-12
في الذكرى الـ 57 للعلاقات بين البلدين.. كوبا تؤكد موقفها الثابت والداعم لسورية
2022-08-12
مباحثات سورية بيلاروسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني
2022-08-11
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم سبل عودة المهجرين السوريين لوطنهم
2022-08-11
مثقفون أتراك يطالبون بمنع العدوان التركي المحتمل شمال سورية
2022-08-11
اللجنة الفنية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية تبحث في إعادة تأهيل شركات الصناعات الهندسية
2022-08-10
محليات
250 مشروعاً منزلياً لذوي الإعاقة دعمتها مبادرة (معاً للاكتفاء الذاتي) منذ انطلاقتها
2022-08-13
بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
2022-08-13
تعويضات مادية ومعنوية للجرحى المستفيدين من قانون تعدد الإصابة
2022-08-13
الخطوط الحديدية بحمص: استمرار العمل في إنجاز عدة مشاريع مهمة
2022-08-13
بدء أعمال تأهيل مخبز تدمر الآلي
2022-08-13
غداً بدء الدورة التعليمية لتعويض نتائج طلاب الصفوف الانتقالية في الثانويات البحرية
2022-08-13
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 89 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة
2022-08-13
رياضة
السمينار الرياضي في تشاركية بين نادي المحافظة واتحاد الكاراتيه
2022-08-13
ترشيح بنزيما ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية وميسي خارج المنافسة
2022-08-13
بطولة الجمهورية للقفز على الحواجز للفئة العليا تختتم منافساتها
2022-08-12
كيريوس يتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كندا للتنس
2022-08-12
اليويفا يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا
2022-08-12
الوحدة يفوز على الجلاء في الجولة الأولى لنهائي دوري كرة السلة لفئة تحت 23عاماً
2022-08-12
السويسرية بينكيتش إلى ربع نهائي بطولة كندا المفتوحة
2022-08-12
اقتصاد
غازبروم تبدأ توريد الغاز إلى هنغاريا بما يتجاوز العقود القائمة
2022-08-13
زراعة 3000 هكتار بمحصول الذرة الصفراء بدير الزور
2022-08-13
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة
2022-08-13
نحو 14 ألف طن تقديرات إنتاج اللوز للموسم الحالي في حمص
2022-08-13
مزارع الكرمة في درعا على مساحة 539 هكتاراً وتقديرات بإنتاج أكثر من 11 ألف طن
2022-08-13
انخفاض أسعار النفط
2022-08-13
ارتفاع مؤشري بورصة موسكو
2022-08-12
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بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
صحيفة صينية: سرقة القوات الأمريكية للنفط السوري عار على أمريكا
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 89 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يجددون اعتداءاتهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب
ميليشيا (قسد) تقتل شاباً وتختطف شقيقيه بريف الحسكة
موقع تشيكي: الاحتلال الأمريكي يرتكب لصوصية ممنهجة في سورية
موسم قطاف العنب في درعا
2022-08-13
تصوير: ضياء الدين السعيد
موسم قطاف العنب في درعا
2022-08-13
mousa
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بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
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250 مشروعاً منزلياً لذوي الإعاقة دعمتها مبادرة (معاً للاكتفاء الذاتي) منذ انطلاقتها
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