بسقف 500 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي بسقف قدره 500 ألف ليرة سورية دون فوائد.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن طلبات التقسيط تقبل اعتباراً من يوم الـ 20 من الشهر الجاري وحتى الـ 20 من تشرين الأول المقبل ويسدد القرض خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.

ولفتت المؤسسة إلى أن الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط مشيرة إلى أن الجهات العامة ترسل القوائم بأسماء العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني وتعهد من محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency