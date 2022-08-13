زراعة 3000 هكتار بمحصول الذرة الصفراء بدير الزور

دير الزور-سانا

بين مدير الزراعة بدير الزور المهندس اسعد طوكان أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء للموسم الحالي بالمحافظة بلغت 3 آلاف هكتار من أصل 7 آلاف هكتار مخطط زراعتها.

وأوضح طوكان في تصريح لمراسل سانا أن محصول الذرة الصفراء يعد من المحاصيل الأساسية ومصدر دخل للعديد من الأسر في المحافظة وداعماً للاقتصاد الوطني باعتباره مادة أولية لعدد من الصناعات الغذائية إضافة إلى استخداماته في تغذية الحيوانات والدواجن.

وبين طوكان أن الجهات الحكومية اتخذت إجراءات تشجيعية لزيادة اقبال الفلاحين على زراعة الذرة منها رفع قيمة السعر التسويقي مشيراً إلى توجيه الفلاحين بزراعة الأصناف الهجينة على اعتبار أنها ذات إنتاجية عالية.

من جهتهم أكد عدد من الفلاحين أن الذرة الصفراء تؤمن مردوداً مادياً مجزياً لهم مطالبين بتأمين كامل مستلزمات العمل والإنتاج الزراعي من مياه الري والمحروقات إضافة إلى الإسراع بإنشاء مجففات حكومية للذرة الصفراء وذلك لاستيعاب كامل إنتاج الفلاحين وزيادة المساحات المزروعة مستقبلاً.

بدوره أعاد رئيس اتحاد فلاحي دير الزور خزان السهو عدم زراعة كامل المساحة المخططة من محصول الذرة الصفراء إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة زراعة المحصول بشكل كبير الأمر الذي أدى لزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة كمية المحروقات المخصصة لعملية الري.

ابراهيم الضللي

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