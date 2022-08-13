السمينار الرياضي في تشاركية بين نادي المحافظة واتحاد الكاراتيه

دمشق-سانا

استضاف نادي المحافظة الرياضي دورة تثقيفية “السمينار الرياضي” عبرت من خلالها تقنيات التدريب الحديثة بشقيها النظري والعملي التطبيقي إلى الكاراتيه السورية للمرة الأولى.

رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد محمود ميا أوضح لـ سانا أن الدورة التثقيفية أقيمت بمعايير أكاديمية أوروبية وشملت المدربين واللاعبين بمشاركة عدة أندية من دمشق وريف دمشق لافتاً إلى أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية مهاراتهم وتطويرها والانفتاح على الأساليب والتقنيات الجديدة للعبة.

وأشار ميا إلى أن النادي هو الركيزة الأساسية للرياضة السورية والتشاركية بين الأندية واتحادات الألعاب بطرق مدروسة تولد منتجاً متطوراً من حيث الدورات العلمية والبطولات والنشاطات وفي نهاية المطاف تخلق أبطالاً رياضيين وجهتهم دائماً منصات التتويج الدولية.

وتضمن السمينار الرياضي إضافة إلى التدريبات العملية محاضرات نظرية عن “الكوميتيه وأساسياتها” لمدرب نادي المحافظة نورس الحموي و”فنون الكاتا وطرق إتقانها وأساليبها التدريبية الصحيحة” للمدرب وعضو لجنة المنتخبات سليمان داوود.

وفي نهاية الدورة التثقيفية تم توزيع الشهادات على اللاعبين والمدربين بحضور رئيس اتحاد اللعبة ورئيس نادي المحافظة محمد السباعي ورئيس نادي جرمانا باسل دبوس.

هناء صقور

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