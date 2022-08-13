إنهاء ترميم مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي في درعا البلد

درعا-سانا

أنهت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا أعمال إعادة تأهيل مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي حلقة أولى بدرعا البلد.

وبين المهندس راضي الوني رئيس دائرة الأبنية أن الترميم شمل أعمال التدعيم الإنشائي المتوسط وكامل الأعمال المعمارية والعزل للبناء المدرسي وأعمال السور والباحات وتجهيز أربعة مرافق صحية وروضة أطفال مع مراعاة حاجات ذوي الإعاقة وزراعة الحدائق وصيانة الأرصفة المحيطة بالبناء.

وأشار إلى أن المدرسة التي ستوضع بالخدمة مع بداية العام الدراسي مجهزة لاستيعاب نحو 700 تلميذ وتلميذة.

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