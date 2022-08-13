الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1806 دولارات.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 213 ألف ليرة سورية وسعر شراء 212500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 182571 ليرة وشراء 182071 ليرة.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت منذ عدة أيام إلى 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقرت عليه منذ بداية الشهر الحالي.

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