شام أبو فخر موهبة صاعدة في رياضة الكيك بوكسينغ

السويداء-سانا

رغم قصر عمرها التدريبي نجحت اللاعبة شام رضوان أبو فخر بفرض نفسها في رياضة الكيك بوكسينغ كإحدى المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل واعد في هذه اللعبة.

شام 16 عاماً قالت خلال حديثها لمراسل سانا “إن شغفها بهذه الرياضة دفعها لممارستها كهواية بداية ثم وجدت فيها فرصة لإثبات ذاتها والمنافسة لتحقيق نتائج تلبي طموحاتها المنشودة للمستقبل”.

وبينت شام كيف بدأت بالتدريب قبل نحو 15 شهراً بإشراف المدرب راضي الحمد الذي أسسها ثم تابع معها المدرب ضياء الشوفي لتنجح في أولى مشاركاتها من الفوز ببطولة السويداء ومن ثم تحقيق المركز الأول مؤخراً بتجارب انتقاء المنتخب الوطني بأسلوب “بوينت فايت” ما يعرف بكسب النقاط على البساط لوزن تحت 69 كيلو غراماً وذلك تحضيرا للمشاركة بالبطولة العربية بدمشق خلال الشهر القادم.

تدريبات يومية تحرص شام على القيام بها وتطبيق تعليمات المدربين الموكلة إليها في سبيل تطوير مستواها كما أوضحت وكذلك السعي لتمثيل المنتخب الوطني ورفع علم سورية في المحافل الخارجية خلال الفترة المقبلة وصولاً لممارسة مهنة التدريب مستقبلاً بعد اكتساب الخبرة المطلوبة.

وتجد شام المنتسبة لنادي العربي أن رياضة الكيك بوكسينغ حققت لها فائدة في تقوية شخصيتها وتعزيز ثقتها بنفسها وكذلك روح المنافسة والإصرار على النجاح الرياضي تزامنا مع نجاحها الدراسي.

وحسب المدرب ضياء الشوفي فإن شام ملتزمة بالتدريبات ولديها إرادة قوية وتصميم لتطوير نفسها بهذه الرياضة نحو الأفضل كما تمتاز فنياً بسرعة الحركة والرشاقة وتم توجيهها بناء على ذلك للمنافسة وفق أحد أساليب الكيك بوكسينغ التي تتماشى مع ما لديها من إمكانيات فنية.

ووفقاً لرئيس اللجنة الفنية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية بالسويداء راضي الحمد فإن شام لها حضور مميز باللعبة التي أحبتها ونجحت خلال فترة قصيرة بترك بصمتها لافتاً إلى أن تطور مستواها الملحوظ يعكس إمكاناتها وقدرتها بالوصول إلى مراحل متقدمة تتخطى فيها المستوى المحلي.

عمر الطويل

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