بدء أعمال تأهيل مخبز تدمر الآلي

تدمر-سانا

باشرت ورشات العمل ترميم وإعادة تأهيل مخبز تدمر الآلي المتضرر نتيجة اعتداءات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار رئيس مجلس مدينة تدمر هاني دعاس في تصريح لمراسل سانا إلى أن تأهيل المخبز خطوة مهمة في إطار تحسين خدمات البنية التحتية للمدينة ولجهة توفير مادة الخبز وبنوعية جيدة لسكان تدمر والمناطق المحيطة بها في ضوء ازدياد أعداد الأهالي العائدين إلى المنطقة وخاصة أن هناك معاناة كبيرة بتأمين هذه المادة حالياً من مدينة حمص.

ووفقاً لرئيس مجلس المدينة فإن مدة إنجاز مشروع إعادة التأهيل الذي ينفذ بالتعاون ما بين الشركة العامة للمخابز ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية هي ثلاثة أشهر مبيناً أن الأعمال ستكون على مرحلتين الأولى تتضمن الأعمال المدنية والإنشائية لمبنى المخبز والثانية استقدام المعدات والآلات لتركيب خط إنتاج متطور.

وسيكون مخبز تدمر الآلي لدى الانتهاء من تجهيزه بديلاً من المخبز المؤقت الذي تم تركيبه بعد إعادة الأمان والاستقرار للمدينة.

عدنان الخطيب

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