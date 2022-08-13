13 من آب 2014 – منتخب العراق للأشبال يتوج ببطولة آسيا للواعدين تحت 14 عاماً

دمشق-سانا
1913 – اختراع مادة الستانليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.
1940 – القوة الجوية الألمانية تقصف العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.
1960 – أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.
1961 – إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين.
1973 – انتخاب ذو الفقار علي بوتو رئيسا لوزراء باكستان.
2004 – بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.
2014 – منتخب العراق للأشبال يتوج ببطولة آسيا للواعدين تحت 14 عاماً.
من مواليد هذا اليوم..
1814 – آندرز أنجستروم عالم فيزياء سويدي.
1872 – ريشارد فيلشتيتر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.
1926 – فيدل كاسترو رئيس كوبا.
من وفيات هذا اليوم..
1917 – إدوارد بوخنر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.
1964-الروائي البريطاني ايان فليمينغ مبتكر شخصية جيمس بوند.
1965 – هاياتو إيكيدا رئيس وزراء اليابان.
أعياد ومناسبات..
عيد المرأة في تونس.