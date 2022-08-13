ترشيح بنزيمة ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية وميسي خارج المنافسة

باريس-سانا

أعلنت مجلة فرانس فوتبول أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بين 30 مرشحاً لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة.

وأدى اللاعب الفرنسي موسما حافلا مع ريال مدريد وسجل 44 هدفاً في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وحسب المصدر نفسه لم يتم ترشيح ليونيل ميسي الفائز بالجائزة سبع مرات هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضاً عن المنافسة.

ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند وأيضاً محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 تشرين الأول .. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من آب إلى تموز بدلاً من الفترة خلال عام ميلادي.

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