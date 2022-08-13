موسكو: قوات كييف تتحصن في المباني السكنية بخاركوف ونيكولاييف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منتسبي كتيبة كراكين النازية الاوكرانية يتحصنون في المباني السكنية بمدينتي خاركوف ونيكولاييف شرق وجنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله إن “وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة كراكين تمركزوا في الطوابق العلوية والسفلية من المباني السكنية في خاركوف والتي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابض للدفاع الجوي على أسطحها”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها.

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