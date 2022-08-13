بطولة الجمهورية للقفز على الحواجز للفئة العليا تختتم منافساتها

ريف دمشق-سانا

توجت الفارسة شام الأسد بلقب بطولة الجمهورية للقفز على الحواجز للفئة العليا “بيغ تور” والتي اختتمت منافساتها اليوم في نادي الباسل بالديماس بريف دمشق.

وحل الفارس همام الخولي بوصافة الفئة العليا التي جرت منافساتها لارتفاع 140 سم بينما جاء الفارس همام الشهاب بالمركز الثالث.

كما أحرزت الفارسة آية حمشو لقب الفئة المتوسطة لارتفاع 130 سم تاركة المركز الثاني للفارس ليث العلي وجاء الفارس همام الخولي ثالثا.

وذهب لقب بطولة الفئة الصغرى لارتفاع 120 سم للفارس المقدم محمود المصري تلاه الفارس احمد المصري ثم الفارس مؤءيد الجاموس فالفارس غالي الزيبق والفارسة شام الأسد.

وينص نظام التحكيم ببطولة الجمهورية لفئات “سمول وميديوم وبيغ” على جمع نتائج الفرسان بالمباريات التي خاضوها خلال أيام البطولة لكل فئة على حدة فيتوج الأقل أخطاء والأسرع زمنا في النهائي في حال التعادل بين الفرسان بالأخطاء علما بأن المباراة النهائية للفئات الثلاث جرت منافساتها لشوطين غير متماثلين.

وكانت القاب البطولة للفئات الاخرى من نصيب الفارس حسن محمود لفئة الأماتور لارتفاع 110 سم والفارس الحسن النقري بفئة ميني تور لارتفاع 90 سم والفارسة جنى غباش بفئة الأطفال ارتفاع 80 سم.

محمد الرحيل

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