أشهر المؤلفات العالمية ضمن حفل موسيقي على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

اختارت فرقة خماسي موسيقا الشعوب التي تنضوي ضمن مشروع الحاضنة الموسيقية الذي أطلقته وزارة الثقافة مؤخراً أجمل المؤلفات العالمية لتسحر بها جمهور حمص الذي آثر الحضور بكثافة اليوم على مسرح دار الثقافة بحمص.

الفرقة المؤلفة من 18 عازفاً وعازفة ومغنية واحدة قدمت خمس فقرات كانت عبارة عن مزج ما بين الآلات الوترية والغناء والآلات النفخية النحاسية والمزج مع البيانو وآلات النفخ الخشبية.

مدير مشروع الحاضنة الموسيقية الدكتور مثنى علي أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحفل بحمص كان مميزاً بحضور جمهور معروف عنه متابعته لكل الفعاليات.

وبين أن الحاضنة الموسيقية هو مشروع أطلقته وزارة الثقافة لاحتضان واستيعاب وتشغيل الخريجين الجدد من المعهد العالي للموسيقا مبيناً أن هذا هو الحفل الثالث ضمن مشروع الحاضنة الموسيقية.

بدورها بينت العازفة نتالي عصباتي أن خماسي موسيقا الشعوب قدموا أعمالاً كلاسيكية مشهورة خلال الحفل منها لتشايكوفسكي ومارسلاف ومعزوفة رقصة ورتس.

وأشار العازف دلامة شهاب الى أن المشاركة ضمن مشروع الحاضنة الموسيقية كان بالنسبة له فرصة للظهور أمام جمهور حمص الذواق لكل أنواع الفنون مشيراً إلى كثافة الجمهور.

وقالت مغنية الأوبرا رشا أبو شكر أنها قدمت عملاً اسمه سيرناد لشوبرت بتوزيع لموسيقا الحجرة مبينة أن مشروع الحاضنة الموسيقية هو مشروع مهم للموسيقيين لطرح نوع موسيقي مميز والعمل كمجموعات ليقدموا أنفسهم بأجمل طريقة ممكنة.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت أطلقت العام الماضي مشروع الحاضنة الموسيقية كمشروع استراتيجي موجه للموسيقيين بمختلف شرائحهم لتشكيل مجموعات موسيقية بهدف تشجيع الفنون وبعث النشاط فيها واكتشاف المواهب وتوفير سبل النهوض لمحترفيها والتحول إلى فرق دائمة ترفد الحركة الموسيقية السورية.

لارا أحمد

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