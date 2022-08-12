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عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مظاهرات في الضفة الغربية

2022-08-12

 القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وبلدة حلحول شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرات منددة بالاستيطان واعتداءات المستوطنين عليهم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في نابلس وكفر قدوم بالضفة الغربية.

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