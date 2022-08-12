موسكو: لا مبرر لعدم دعوة الغرب نظام كييف لوقف إرهابه النووي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يوجد مبرر لعدم قيام الدول الغربية بدعوة النظام في كييف لوضع حد للإرهاب النووي الذي يمارسه.

وأعربت زاخاروفا في تعليقها على اجتماع مجلس الأمن عن استياء موسكو من الطريقة التي تصرف بها ممثلو الدول الغربية خلال اجتماع مجلس الأمن والذين من أجل إرضاء مواقفهم المعادية للروس أنكروا الحقائق الدامغة التي تؤكد القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه النووية.

واعتبرت زاخاروفا أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لم يوجه أي إشارات إلى القيادة الأوكرانية لأنه غير قادر على إدراك الواقع أو لا يريد ذلك متسائلة كيف يمكن للمرء أن يفسر افتقاره للإرادة اللازمة بما يعني التورط في الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية.

وكان مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حذر من أن كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل.