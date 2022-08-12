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القبض على تاجر ومروج مواد مخدرة في اللاذقية

2022-08-12

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على أحد الأشخاص بتهمة الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه ونتيجة البحث عن المطلوبين ومرتكبي جرائم السرقة في مدينة اللاذقية تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على أحد المطلوبين من أرباب السوابق بجرائم المخدرات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم حجز سيارته نوع  أوبل ستيشن التي عثر فيها على كمية من مادة الحشيش المخدر وبتحري منزله تمت مصادرة ثمانية كفوف من مادة الحشيش المخدر مع ميزان إلكتروني وأدوات يستخدمها في تجارة وترويج المخدرات إضافةً لحبوب دوائية مخدرة متنوعة وحبوب كبتاغون ومبلغ مالي قدره 3 ملايين ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف أثناء التحقيق معه بإقدامه على التعاطي وترويج وبيع المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وأكدت الوزارة أنه تم إيداع المبلغ المصادر لدى مصرف سورية المركزي وأن التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

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