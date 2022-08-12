الصين تفرض عقوبات على مسؤولة ليتوانية بعد زيارتها لتايوان

بكين-سانا

أعلنت الصين فرض عقوبات على نائب وزير النقل والاتصالات الليتوانية أجني فايسيوكيفيسيوت بعد زيارتها لتايوان مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد انتهاكا لمبدأ “صين واحدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في بيان: إن زيارة فايسيوكيفيسيوت نائب وزير النقل والاتصالات الليتوانية لتايوان تعد انتهاكاً لمبدأ “صين واحدة” وتدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف البيان: إنه رداً على العمل الفاضح والاستفزازي الذي قامت به المسؤولة الليتوانية قررت الصين فرض عقوبات عليها وتعليق جميع أشكال التبادل مع وزارة النقل والاتصالات في ليتوانيا وتعليق التبادل والتعاون مع ليتوانيا في مجال النقل البري الدولي.

وأعربت الصين مراراً عن معارضتها الشديدة لمحاولة دول معينة تشويه مبدأ “صين واحدة” واصفة هذه المحاولات بأنها غير قانونية وباطلة مؤكدة أنه لا توجد سوى صين واحدة وتايوان جزء منها وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.

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