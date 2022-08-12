زاخاروفا: بروكسل وواشنطن ترعيان حملة مناهضة لروسيا في دول البلطيق

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية دعم واشنطن وبروكسل للحملة المناهضة لروسيا التي تشنها دول البلطيق حالياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم: من الواضح أن حملة دول البلطيق المناهضة لروسيا لا تتم فقط بموافقة ضمنية وإنما برعاية كاملة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً واللتين تغضان الطرف عن مظاهر النازية الجديدة على أراضي أتباعها البلطيقيين.

وأشارت زاخاروفا إلى انه في أستونيا مثلاً عقد اجتماع للفيلق السابق “فافن إس إس” النازي حيث نظمت ألعاب رياضية عسكرية تسمى “رحلة إرنا” التي تسترجع تاريخ المتعاونين مع النازية كما يجري العمل على إعادة إحياء العديد من المعالم التاريخية للفيلق النازي بما فيها نصب لجندي يرتدي الزي الألماني وبيده مدفع رشاش كما نظمت في وسط ريغا عاصمة لاتفيا وهي أكبر مدن دول بحر البلطيق مسيرات سنوية لرجال خدموا في القوات الخاصة النازية بمرافقة منتسبي منظمات النازيين الجدد.

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