مصرع 13 شخصاً وتشريد المئات في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح واعتبر 6 في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة ضربت عاصمة كوريا الجنوبية سيئول ومناطق محيطة بها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة قوله: إن من بين حالات الوفاة كانت 8 حالات في سيئول و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في إقليم كانغ وون مشيراً إلى فقدان 6 أشخاص في كل من سيئول وإقليمي كيونغكي وكانغ وون.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد 1492 شخصاً فيما تم إجلاء 4807 أشخاص آخرين من منازلهم مؤقتاً كما أدت الأمطار الغزيرة إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة.

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