SCS-NET
عــاجــل اللجنة القضائية العليا للانتخابات: عدد الذين تقدموا بطلبات ترشح للوحدات الإدارية (مجالس محافظة ومدن وبلدات وبلديات) في المحافظات السورية كافة لانتخابات الإدارة المحلية المحدد موعد إجرائها يوم 18 أيلول القادم بلغ ٦٨١٧٨ مرشحاً سيتنافسون على ١٩٠٨٦ مقعداً

مصرع 13 شخصاً وتشريد المئات في كوريا الجنوبية

2022-08-12

سيئول-سانا

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح واعتبر 6 في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة ضربت عاصمة كوريا الجنوبية سيئول ومناطق محيطة بها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة قوله: إن من بين حالات الوفاة كانت 8 حالات في سيئول و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في إقليم كانغ وون مشيراً إلى فقدان 6 أشخاص في كل من سيئول وإقليمي  كيونغكي وكانغ وون.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد 1492 شخصاً فيما تم  إجلاء 4807 أشخاص آخرين من منازلهم مؤقتاً كما أدت الأمطار الغزيرة إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved