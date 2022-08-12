إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق المدينة واعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي يومي الجمعة والسبت حيث باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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