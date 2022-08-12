ارتفاع مؤشري بورصة موسكو

موسكو-سانا

سجل مؤشراً بورصة موسكو ارتفاعاً في تعاملات اليوم تزامناً مع صعود العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وذكر موقع قناة آر تي الروسية أن مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل “ميسكس” صعد بنسبة0.62 في المئة إلى 2146.30 نقطة كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار “ار تي اس” بنسبة 0.75 في المئة إلى 1114.5 نقطة وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

وترافق ذلك مع ارتفاع العملة الروسية أمام الدولار بواقع 14 كوبيكا إلى 60.51 روبلاً لكل دولار بينما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 43 كوبيكا إلى62.22 روبلاً لكل يورو.

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