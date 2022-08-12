حماة تنتقي منتخبها المشارك في بطولة الجمهورية المقبلة بكرة المضرب

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية لكرة المضرب بحماة بطولة المحافظة باللعبة لفئات تحت 10 و 12 و14 سنة لفئة الإناث بمشاركة أندية سلمية ومحردة والطليعة وذلك على أرض الملاعب المكشوفة بمدينة الباسل الرياضية.

وأسفرت نتائج فئة تحت 10 سنوات عن إحراز لاعبة سلمية قمر جمول المركز الأول وفي فئة تحت 12 سنة جاءت لاعبة محردة ماري سموع أولاً أما بطولة فئة تحت 14 سنة فأحرزتها لاعبة محردة ماري أبرش.

وفي نهاية البطولة تم تشكيل منتخب حماة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقبلة بكرة المضرب والتي ستستضيفها حماة انطلاقاً من الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون لمراسل سانا إلى أن البطولة كانت جيدة المستوى وشهدت منافسات قوية كما ظهرت فيها خامات واعدة سيكون لها حضور جيد في بطولة الجمهورية المقبلة التي تستضيفها حماة للعام الثاني على التوالي مبيناً أن كرة المضرب بالمحافظة في تطور مستمر ولها تواجد فاعل في البطولات المحلية والخارجية وخاصة في الفئات العمرية الصغيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency