SCS-NET

مراسل سانا: إصابة مدنيين اثنين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي

2022-08-12

انظر ايضاً

بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved