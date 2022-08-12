مراسل سانا: إصابة مدنيين اثنين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وبيلاروس تبحثان آفاق تعزيز التعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي
2022-08-12
في الذكرى الـ 57 للعلاقات بين البلدين.. كوبا تؤكد موقفها الثابت والداعم لسورية
2022-08-12
مباحثات سورية بيلاروسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني
2022-08-11
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم سبل عودة المهجرين السوريين لوطنهم
2022-08-11
مثقفون أتراك يطالبون بمنع العدوان التركي المحتمل شمال سورية
2022-08-11
اللجنة الفنية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية تبحث في إعادة تأهيل شركات الصناعات الهندسية
2022-08-10
مباحثات سورية – عمانية في مسقط لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
2022-08-10
محليات
اتصالات ريف دمشق: تركيب 404 بوابات انترنت و1212 خطاً هاتفياً في مركز دوما العام الجاري
2022-08-12
استشهاد مواطنة وإصابة طفلتين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا
2022-08-12
من أبو كامل وحتى أبو البنات.. أسعد فضة فنان أبدع حتى بات معروفاً بأسماء أدواره
2022-08-12
إخماد حريق ضمن سيارة في منطقة البرامكة بدمشق
2022-08-12
التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم.. ورشة عمل لوزارة التربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية
2022-08-12
فرع مخابز درعا يبدأ تركيب أربعة خطوط إنتاج جديدة
2022-08-12
بدء تأهيل المنظومة الكهربائية في التمانعة بريف إدلب المحرر من الإرهاب
2022-08-12
رياضة
رسمياً.. تقديم موعد انطلاق كأس العالم
2022-08-12
تواصل منافسات بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز-فيديو
2022-08-11
منتخب سورية لكرة السلة تحت الـ 18 عاماً يواجه الصين تايبيه والفلبين وقطر في بطولة آسيا
2022-08-11
انطلاق منافسات دور الثمانية من بطولة دوري السيدات بالكرة الطائرة
2022-08-11
إنتر ميلان يعلن رحيله مهاجمه بينامونتي إلى ساسولو
2022-08-11
فولهام يضم المدافع الفرنسي ديوب إلى صفوفه
2022-08-11
ليفربول يجدد عقد لاعبه إليوت
2022-08-11
اقتصاد
شولتس: سيتم توفير الغاز مستقبلاً في ألمانيا ولكن بأسعار مرتفعة
2022-08-12
خمس مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك
2022-08-12
النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
2022-08-12
مزارع بمنطقة سلحب يعتمد زراعة الكرمة المكثفة بمساحة صغيرة ويحقق وفرة في الإنتاج
2022-08-12
صادرات سيارات الصين تسجل رقماً قياسياً في تموز الماضي
2022-08-12
الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية
2022-08-12
مباحثات لتسهيل انسياب البضائع السورية إلى الأسواق العراقية
2022-08-11
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الشريط الأخباري
استشهاد مواطنة وإصابة طفلتين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا
التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم.. ورشة عمل لوزارة التربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية
سورية وبيلاروس تبحثان آفاق تعزيز التعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي
في الذكرى الـ 57 للعلاقات بين البلدين.. كوبا تؤكد موقفها الثابت والداعم لسورية
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