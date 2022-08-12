لقاء تنشيطي بالجودو بين لاعبي أندية اللاذقية وطرطوس

اللاذقية-سانا

بهدف رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات بالجودو أقيم لقاء تنشيطي بين لاعبي ولاعبات الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس من مختلف الفئات العمرية.

رئيس اللجنة الفنية للجودو والسامبو باللاذقية محمد عمار قال في تصريح لـ سانا: “إن هذا اللقاء أقيم بهدف رفع المستوى الفني عبر الاحتكاك بين اللاعبين وبالتالي تبادل الخبرات والمهارات ما يسهم في إعدادهم بالشكل الأمثل للاستحقاقات القادمة”.

من جهته أشار رئيس اللجنة الفنية للعبة في طرطوس خضر ابراهيم إلى أنه سيكون هناك المزيد من اللقاءات الودية التي تسهم في زيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم وتطور من مستواهم أكثر.

عضو الاتحاد علي علي أوضح أنه شارك باللقاء 40 لاعباً ولاعبة من اللاذقية و20 لاعباً من طرطوس وحظي بمشاركة لاعبة المنتخب الوطني آية علي التي تستعد للمشاركة ببطولة العرب المقررة في تونس الشهر القادم.

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