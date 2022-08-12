اتصالات ريف دمشق: تركيب 404 بوابات انترنت و1212 خطاً هاتفياً في مركز دوما العام الجاري

دمشق-سانا

تستمر أعمال فرع اتصالات محافظة ريف دمشق لتأمين الخدمات الهاتفية والانترنت لكل المشتركين في المحافظة وإعادتها إلى المناطق والقرى والبلدات التي تحررت من الإرهاب حيث تعمل الورشات الفنية على توصيل الكوابل الرئيسة والفرعية وتركيب علب التوزيع وتخصيص بوابات انترنت لتغطية وإعادة إصلاح وتأهيل المراكز المدمرة في المحافظة.

مدير اتصالات ريف دمشق المهندس حسين العويتي أعلن في تصريح لمراسلة سانا تزويد مركز اتصالات دوما بـ 404 بوابات انترنت “اي دي اس ال” تراسل وتركيب 1212 رقم هاتف ثابت منذ وضع المركز بالخدمة في الثالث من كانون الثاني هذا العام وحتى تاريخه إضافة إلى تركيب جهاز “ام اس اي ان” بسعة 1000 بوابة موزعة على 4 وحدات نفاذ تخدم مناطق معينة وشوارع محددة لتحقيق العدالة في التوزيع.

وأشار العويتي إلى أن العمل حالياً يجري لتوفير خدمات الانترنت عبر وصلات ميكروية بكل مناطق الريف لتقديم الخدمات في المناطق التي لا يتوافر فيها إمكانية التنفيذ عبر الألياف الضوئية حيث يتم تخديم منشآت وفعاليات كبيرة بهذه التقنية.

وانطلقت خدمات مركز اتصالات دوما بداية العام الحالي بسعة 7000 رقم هاتفي 4000 منها من خلال الشبكات النحاسية و3000 رقم يعمل بتقنية “فيكسيد إل تي إي” حيث تكون لاسلكية مدمجة مع بوابات حزمة عريضة عالية السرعة على خدمة جي فور تغطي المناطق البعيدة عن المركز من خلال برج ارتفاعه 50 متراً وتؤمن خدمات الانترنت لأهالي المدينة وبسرعات تصل إلى 20 ميغا بايت في الثانية ووصلت التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل المركز إلى 2.5 مليار ليرة سورية.

نور يوسف

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