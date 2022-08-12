قوات كيييف تجدد قصفها أراضي مقاطعة كورسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية أن القوات الأوكرانية جددت قصفها أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت قوله في قناته على تلغرام: إن القوات الأوكرانية قصفت قرية سفيردليكوفو بحي سودجانسكي بالمقاطعة حيث سقطت القذائف في حدائق منازل مأهولة وتم إخماد النيران فيها دون وقوع إصابات.

وتقع قرية سفيردليكوفو على الحدود مع منطقة سومي في أوكرانيا.. ويسري في مقاطعة كورسك الروسية المستوى الأصفر من الأخطار الإرهابية نظراً لتعرضها للقصف الحدودي من قبل القوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت الشهر الماضي أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل متعمد أراضي مقاطعتي كورسك وبلغورود بصواريخ “توتشكا أو” وباستخدام الطائرات المسيرة من طراز “ريس” مشيرة إلى أن القصف استهدف الأحياء السكنية التي لا توجد فيها أي منشآت عسكرية.

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