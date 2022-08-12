SCS-NET

دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء القصف الأوكراني

2022-08-12

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء القصف الأوكراني على أراضيها خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان اليوم: إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت أراضي الجمهورية 72 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مستهدفة إياها بـ 452 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأشار البيان إلى أن القصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين في ستاروميخايليفكا وغورلوفكا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق كيروفسكي وبيتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وفي المركزين السكنيين ياسينوفاتايا وغورليفكا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

جمهورية دونيتسك تعلن مقتل أربعة من مقاتليها في المواجهات مع قوات كييف

دونيتسك-سانا أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل 4 عناصر من قواتها وجرح 11 آخرين اليوم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved