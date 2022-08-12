دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء القصف الأوكراني

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء القصف الأوكراني على أراضيها خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان اليوم: إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت أراضي الجمهورية 72 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مستهدفة إياها بـ 452 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأشار البيان إلى أن القصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين في ستاروميخايليفكا وغورلوفكا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق كيروفسكي وبيتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وفي المركزين السكنيين ياسينوفاتايا وغورليفكا.

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