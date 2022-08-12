روستيخ تعلن عن اختتام اختبار مدفع روسي جديد مضاد للدبابات

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية عن اختتام اختبار المدفع المطور ذاتي الحركة والمضاد للدبابات عيار 125 ملم من طراز “2سي 2”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن النائب الأول لرئيس الشركة فلاديمير أرتياكوف قوله: إن المدفع لا يقل فاعلية من ناحية قوة النيران عن دبابات “تي 80″ و”تي 90 ” وهو لا مثيل له في روسيا وفي العالم مبيناً أنه سيسمح بدخول المدفع الجديد الخدمة في الجيش الروسي قريباً.

يذكر أن المدفع “2سي 25” الملقب بـ (قاتل الدبابات) عبارة عن مدرعة مجنزرة برمائية مزودة بمجمع مدفعي وصاروخي قوي وهو قادر على اجتياز الموانع المائية وإطلاق النيران أثناء السير في الماء وعلى الأرض وكذلك خوض العمليات الحربية في الجبال والمستنقعات وفي ظروف المناخ الاستوائي الحار.

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