النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ملبورن-سانا

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم مع اتجاه عقود الخام صوب تسجيل مكاسب أسبوعية لانحسار مخاوف الركود.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 23 سنتاً أو0.2 بالمئة إلى 99.83 دولاراً للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 94.37 دولاراً للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع معوضاً بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان 2020 وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency