روسيا تؤيد رسالة الاقتصاديين المطالبين بإلغاء التجميد الأميركي للأرصدة الأفغانية

واشنطن-سانا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن عن دعمها الرسالة الخاصة الداعية لإلغاء تجميد الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأفغاني بشكل كامل دون قيد أو شرط.

ووقع أكثر من 70 اقتصادياً وخبيراً أول أمس رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بإلغاء تجميد واشنطن أصول البنك المركزي الأفغاني وكان من بين الموقعين جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل ووزيرة المالية اليونانية السابقة جانيس فاروفاكيس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دبلوماسيي السفارة الروسية بواشنطن قولهم في بيان: نؤيد تماماً هذا النداء ونعتبر الوضع الذي تحجز فيه السلطات الأميركية بشكل غير قانوني الموارد المالية العائدة للشعب الأفغاني غير مقبول ونعتبر مساومتها مع كابول بشأن شروط تخصيص نصف المبلغ لها وقاحة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في شباط الماضي أمراً تنفيذياً قضى بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.

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