صادرات سيارات الصين تسجل رقماً قياسياً في تموز الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الصين لمصنعي السيارات أن صادرات البلاد من السيارات وصلت إلى مستوى قياسي شهري جديد في تموز من العام الحالي.

ونقلت شينخوا عن الجمعية قولها إن شركات السيارات الصينية صدرت حوالي 290 ألف وحدة من السيارات في الشهر الماضي بزيادة 67 بالمئة على أساس سنوي و16.5 بالمئة على أساس شهري.

وبلغ إجمالي صادرات سيارات الطاقة الجديدة في تموز الماضي 54 ألف وحدة بزيادة حوالي 90 بالمئة عن حزيران الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2022 بلغت صادرات السيارات حوالي 1.51 مليون وحدة وقدرت الجمعية أن صادرات السيارات للعام بأكمله قد تتجاوز 2.4 مليون وحدة.

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