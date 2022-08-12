فنزويلا وكولومبيا تتبادلان السفراء بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات

كراكاس-سانا

عينت فنزويلا سفيراً لها لدى كولومبيا في إطار عودة العلاقات بين البلدين بعد وصول الرئيس الكولومبي اليساري الجديد غوستافو بيترو إلى السلطة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله عبر قناة “في تي في” العامة أمس “إن السفير الفنزويلي الجديد وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا قدم أوراق اعتماده للحكومة الكولومبية وسيكون قريباً في بوغوتا”.

وإضافة إلى تبادل السفراء تشمل عملية إعادة العلاقات بين البلدين إعادة فتح الحدود المشتركة بالكامل كما ستعيد كراكاس وبوغوتا علاقاتهما العسكرية وقال مادورو: “سنواصل خطوة بخطوة وبوتيرة ثابتة المضي قدماً نحو إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية وإعادة بنائها”.

من جهته قال الرئيس الكولومبي بيترو في مقطع فيديو إن بلاده قررت تعيين السيناتور السابق أرماندو بينيديتي سفيرا لكولومبيا في فنزويلا.

وكان الرئيس الفنزويلي أعلن في الـ 23 من شباط 2019 قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع كولومبيا بسبب استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا ودعم حكومتها للمعارضة اليمينية.

ومع تنصيب الرئيس الجديد غوستافو بيترو الذي هو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا في السابع من الشهر الحالي جرى اتصال هاتفي بينه وبين مادورو تم خلاله البحث في مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.

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