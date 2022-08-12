أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بشكل عام وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..