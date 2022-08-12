الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأمريكي فضلاً عن توقعات برفع الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية تماسكت عند 1789.81 دولاراً للأوقية وزادت خلال الأسبوع بنحو واحد بالمئة فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالمئة إلى 1804.20 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.34 دولاراً للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.16 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2262.53 دولاراً للأوقية.

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