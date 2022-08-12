12 آب 2000- غرق الغواصة الروسية كي 141 كورسك

دمشق-سانا

1898- تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة.

1928- بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع.

1940- بدء عملية “إيغل” وهي العملية التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية.

1949- توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

1952- ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي.

1981- ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة آي‌ بي‌ إم.

2000- غرق الغواصة الروسية كي 141 كورسك.

من مواليد هذا اليوم..

1503- الملك كريستيان الثالث ملك الدنمارك والنرويج.

1866- خاسينتو بينابنتي.. أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.

1924- محمد ضياء الحق رئيس باكستان.

من وفيات هذا اليوم..

1484- البابا سيكتوس الرابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1901- أدولف إريك نوردنسكيولد.. مستكشف فنلندي-سويدي.

1989- ويليام شوكلي.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

أعياد ومناسبات..

اليوم الدولي للشباب.

عيد الأم في تايلاند.

عيد القوات الجوية الروسية.

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